【KTSF 嚴劍蓉報導】

白宮官員預料,特朗普總統將退出巴黎氣候協定,但有關公布可能會含有一些警告字眼,意味這可能未屬最終決定。

奧巴馬政府與全球多個國家,幾經艱辛在2015年達成的巴黎氣候協定,有近200個國家加入協定,減少碳排放。

早前在七國峰會上,英、法、德等六國領袖都再次表示支持協定,唯獨特朗普沒有表態。

