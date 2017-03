張德江表明中央有權過問特首選舉 籲香港勿”泛政治化”

By

【i-CABLE】

全國人大委員長張德江出席港區人大代表全體會議,表明中央有權過問特首選舉,選特首的標準,高於司局長要能維護國家安全和利益,希望選委從大局出發,投好神聖一票。

會議在人民大會堂香港廳舉行,人大委員長張德江與代表逐一握手,包括林鄭月娥競選辦主任陳智思,會面大約一小時二十分鐘,張德江最後總結佔超過半小時,港區人大團長譚惠珠會後引述張德江指,中央有權過問特首選舉。

另一位人大代表陳勇引述張德江提到,特首人選關乎中央對港的有效管治,中央必然會考察各候選人,除了要有承擔、有能力,能團結各界之外。

人大常委范徐麗泰就相信候選人應該聽得懂張德江的意思。

據了解張德江全程沒有提及任何特首候選人的名字,重申中央在憲制上,對特首有實質任命權,最後以十六字總結,「放下歧見、共謀發展、團結和諧、良好氛圍」,指香港再經不起政治爭拗。

有人大代表引述,張德江希望他們繼續支持現屆政府依法施政,並協助政府順利換屆。

另外,張德江在全體會議中也提到,雖然近年香港出現「港獨」的意識和行為,但不等於「一國兩制」有問題,又再次呼籲香港勿「泛政治化」,如果踰越遊戲規則,中央會約束。

「港獨」首次出現在中央政府的工作報告中,人大委員長張德江會見港區人大時亦有提及這課題,表明要堅定立場。他呼籲人大要有「宗旨意識」、「底線意識」,特別提到早前有議員觸動不可踐踏的底線。

他又再次提到全世界很多地方都想搭上中國的經濟快車,香港不用排隊買票已經得到國家預留位置,要抓緊機遇,不要「泛政治化」,又舉深圳為例,指深圳兩年後將會超越香港。

另外,張德江近年多次提出香港不要「泛政治化」,不要作「街頭政治」,人大常委范徐麗泰指,今年再提是希望再激勵香港。張德江在會上亦提到世界「風水輪流轉」,現在輪到中國輝煌,又提到「十八大」以來,全面以習近平為核心,國家有核心,大家有信心,非常重要。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。