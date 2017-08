Medicare明年更換紅白藍卡 當局呼籲長者勿受騙（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦醫療保險計劃Medicare將從明年4月開始逐步更換紅白藍卡,當局特別呼籲年長人士提高警惕,以免受騙。

從明年4月開始,Medicare將逐步更換紅白藍卡,主要的改變是用一個隨機的號碼取代卡上的社會安全號碼 ,以防止社安號碼被人盜取去從事詐騙,例如申請貸款,和報假稅以取得退稅的錢等。

在2016年,全美國有1,540萬人的身份被人盜用,損失160億元 ,而年長人士也因為有儲蓄和分不清欺詐行為,而容易被盜賊下手。

這項更換紅白藍卡的過程將長達一年,所有年長人士預料將在2019年4月前取得新卡。

但是這期間也可能會有一些不法之徒,趁機會向一些年長人士下手,騙子通常是會打電話冒充聯邦醫療保險或社會福利機構,要求長者透露他們的社會安全號碼、生日和地址來鑑定身份,以便繼續領取福利。

更換紅白藍卡的宣導工作,在加州是由名為健康保險諮詢和宣傳計劃(HICAP,Health Insurance Counseling and Advocacy Programs)負責推行,但是特朗普的預算案幾乎完全取消了HICAP 的經費。

聖馬刁(San Mateo)縣議員David Canepa週四在Daly City 的一個座談會上表示,目前必須靠地方政府來資助這些重要項目。

Canepa說:”民眾很需要這些外展項目,我們若能盡早通知民眾這些重要的改變,他們便能保護自己,提防投機者在這過渡期欺詐他們。”

