德州女警入錯屋誤殺非裔鄰居 或面臨更多控罪

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【KTSF 江良慧報導】

德州達拉斯一名休班女警員，上星期四晚上誤入鄰居家裡，並開槍殺死該名鄰居，女警已經被控誤殺，不過達拉斯地檢官表示，本案最終會交由大陪審團決定是否要起訴更嚴重的罪名。

週末期間，教堂為死者Botham Jean舉行追思彌撒，26歲的Jean在家裡，被達拉斯女警Amber Guyer開槍殺死。

律師Benjamin Crump說：”我們在美國還要面對黑人被最隨意的方法殺死，黑人開車，黑人走路，現在更加上身為黑人都被殺。”

Sean是加勒比海國聖盧西亞裔，星期四在自己家裡遇上誤以為是自己家而進入的女警Guyer。

律師Lee Merritt說：”我們知道雖然她已經下班，但犯案時還是身穿制服，我們知道她使用了警員配槍。”

Guyer因為涉嫌誤殺在週日被捕，她事後獲准簽保外出候審。

達拉斯市長Mike Rawlings發表聲明，感謝德州執法部門徹底調查這宗悲劇，並呼籲公眾為死者家人祈禱。

死者在大會計師樓工作，是教會的領會者和讀經班導師。

Crump說：”他的生活，所做的一切，都是你希望年輕人做的一切，他沒有案底，是個了不起的學生，是個了不起的市民。”

死者的母親表示，想知道到底當時發生何事，以及兒子的膚色是否導致他被殺的原因。

而律師就表示，女警在事發後3天才被捕，顯示警方對她特別優待。

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