德州女警入錯屋誤殺非裔鄰居 或面臨更多控罪

【KTSF 江良慧報導】

德州達拉斯一名休班女警員,上星期四晚上誤入鄰居家裡,並開槍殺死該名鄰居,女警已經被控誤殺,不過達拉斯地檢官表示,本案最終會交由大陪審團決定是否要起訴更嚴重的罪名。

週末期間,教堂為死者Botham Jean舉行追思彌撒,26歲的Jean在家裡,被達拉斯女警Amber Guyer開槍殺死。

律師Benjamin Crump說:”我們在美國還要面對黑人被最隨意的方法殺死,黑人開車,黑人走路,現在更加上身為黑人都被殺。”

Sean是加勒比海國聖盧西亞裔,星期四在自己家裡遇上誤以為是自己家而進入的女警Guyer。

律師Lee Merritt說:”我們知道雖然她已經下班,但犯案時還是身穿制服,我們知道她使用了警員配槍。”

Guyer因為涉嫌誤殺在週日被捕,她事後獲准簽保外出候審。

達拉斯市長Mike Rawlings發表聲明,感謝德州執法部門徹底調查這宗悲劇,並呼籲公眾為死者家人祈禱。

死者在大會計師樓工作,是教會的領會者和讀經班導師。

Crump說:”他的生活,所做的一切,都是你希望年輕人做的一切,他沒有案底,是個了不起的學生,是個了不起的市民。”

死者的母親表示,想知道到底當時發生何事,以及兒子的膚色是否導致他被殺的原因。

而律師就表示,女警在事發後3天才被捕,顯示警方對她特別優待。

