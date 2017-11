By

【KTSF】

週三凌晨,舊金Castro區發生涉及警員的槍擊案,事件造成兩人受傷。

舊金山警方表示,週三凌晨約12點,有人向幾名在Castro區巡邏的警員報告稱,18街與Diamond街交界區域發現一部可疑車輛,警員到車輛附近調查時,與一人交火。

警方表示,開槍者與其中一名警員均受槍傷,警方最新消息指,兩名傷者正在醫院接受手術。

案發後,警方已封閉附近街道進行調查,並呼籲民眾提供線索。

