英國國會外有男子持利刀襲警 汽車西敏橋撞途人

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【KTSF】

英國倫敦國會大樓外週三發生連串襲擊事件，一名男子被指在國會大樓持利刀襲擊警員，之後被警方開槍擊中，另外，西敏橋（Westminster Bridge ）也發生襲擊事件，倫敦警方把事件暫定為恐怖襲擊。

據目擊者透露，一輛汽車在橋上撞倒數人，有照片顯示一輛汽車架在圍欄上，暫時未知案發的細節，或有多少人受傷。

當局目前已封鎖國會大樓，並對附近連串襲擊進行調查，英國的恐襲威脅已提升至最高戒備狀態。

在西敏寺橋上，目擊證人稱看到多人被撞，前波蘭外交部長Radoslaw Sikorski在社交媒體Twitter發放了一段視頻，當中可見事發後有多人躺在橋上。

Sikorski稱，汽車撞途人後，他至少看到5人躺在地上。

而據CNN有線新聞台報導，事件中有十多人受傷。

英國首相文翠珊事發時身在國會大樓內，其辦公室稱她安全。

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