英國國會外有男子持利刀襲警 汽車西敏橋撞途人

By

【KTSF】

英國倫敦國會大樓外週三發生連串襲擊事件,一名男子被指在國會大樓持利刀襲擊警員,之後被警方開槍擊中,另外,西敏橋(Westminster Bridge )也發生襲擊事件,倫敦警方把事件暫定為恐怖襲擊。

據目擊者透露,一輛汽車在橋上撞倒數人,有照片顯示一輛汽車架在圍欄上,暫時未知案發的細節,或有多少人受傷。

當局目前已封鎖國會大樓,並對附近連串襲擊進行調查,英國的恐襲威脅已提升至最高戒備狀態。

在西敏寺橋上,目擊證人稱看到多人被撞,前波蘭外交部長Radoslaw Sikorski在社交媒體Twitter發放了一段視頻,當中可見事發後有多人躺在橋上。

Sikorski稱,汽車撞途人後,他至少看到5人躺在地上。

而據CNN有線新聞台報導,事件中有十多人受傷。

英國首相文翠珊事發時身在國會大樓內,其辦公室稱她安全。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。