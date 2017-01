By

佛羅里達州一名女警週一早上在奧蘭多市一家Walmart附近執行任務時,被人開槍擊中死亡,涉案疑犯仍然在逃,當地警方已展開大規模的追緝行動。

警方已鎖定疑犯的身分,他是41歲男子Markeith Lloyd,當地警方正在奧蘭多中西北方的地段追捕疑犯,附近一些學校需要封鎖,當局尚未交代案件的細節。

當地警方已公布遇害警員的身分,她是女警佐Debra Clayton,而疑犯Lloyd亦被指涉嫌殺害一名懷孕女子。

而在追捕疑犯其間,一名駕駛電單車的警員與另一輛汽車相撞,傷重不治。

事發時,一輛汽車在駕駛電單車的警員前轉彎,警員閃避不及撞上汽車,不幸殉職。

