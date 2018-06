舊金山警局公開北岸區警員向疑犯開槍視頻（視頻）

By

舊金山警方週四晚舉行社區會議,公開上週六發生在北岸區,涉及警員開槍案件的警員隨身攝影機片段,有參加會議的民眾表示,警方的行動很粗心大意。

警方公佈的片段中顯示,警員在追捕逃跑的疑犯過程中,在有其他民眾行走的人行道上開槍。

案發在上週六午夜12點15分,在Grant 街1300號路段,警員阻止4名男子在Grant街夾Vallejo街飲酒,過程中28歲的疑犯Oliver Barcenas突然逃跑。

警方表示,從拍攝的片段顯示,疑犯在逃跑過程中脫下外套,拔出一把帶有激光瞄準器,點45口徑半自動手槍,於是警員開槍,疑犯中槍倒地被捕。

當時人行道上有不少民眾,因此不少民眾指責警方的行動罔顧途人安全。

警方表示,他們會檢討,並指開槍的警員只是一心想抓到疑犯,當局重申民眾的安全為首位。

