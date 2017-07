By

【KTSF 古琳嘉報導】

去年8月6日,舊金山一名男子在玩Pokemon Go的時候,不幸遭人槍殺身亡,案件至今仍未偵破,聯邦眾議員Jackie Speier週一將與死者家屬共同宣布懸賞5萬美元緝凶。

去年8月6日,20歲的大學生Calvin Riley深夜與一群朋友於舊金山Aquatic Park玩尋寶遊戲時,遭不明身份的疑犯槍殺身亡。

案發後有人看到一輛2013年至2015年出廠的四門白色Toyota Avalon汽車駛離現場,警方相信可能與疑犯有關。

有線索的民眾可以致電(415) 561-5150給美國公園警察。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。