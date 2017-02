By

【KTSF 江良慧報導】

南加州洛杉磯一名休班警員,日前和一名13歲男童互相扭打,更一度開槍,事件片段曝光後,有群眾集會抗議示威,警方最後拘捕了24名示威者。

扭打事件發送在星期二,在該休班警員屋外,根據現場拍攝的片段所見,該警員一隻手捉住一名少年,另一隻手就拔槍並且開槍,事件中沒有人受傷。

警方指,少年之後威脅要向警員開槍,所以把他扣留,但少年母親則表示,兒子當時說要告對方,數以百計群眾週三晚聚集在事發地點抗議示威,期間有人用噴漆在其中一間屋外牆噴上反警察塗鴉,也有人打破附近汽車和另一間房屋的玻璃。

警方最後拘捕18個成年人和6個青少年,控罪包括拒絕散去、拘捕和毆打執法人員等。

