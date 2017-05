By

【KTSF】

東灣Altamont Pass的580公路路段週五早上發生致命車禍,接載Tesla員工的一輛巴士從後撞上一輛白色大眾甲蟲車(Beetle),駕駛甲蟲車的休班阿拉米達縣警傷重不治。

事發於早上7時左右,地點在205公路交匯處以西,或Grant Line路以東的580公路,駕駛Tesla巴士的司機報稱,因為陽光刺眼,導致巴士收制不及,撞上停在前面的甲蟲車,暫時未知甲蟲車為何在公路上停下。

當時只有休班警員在申蟲車內,而巴士當時載有55名Tesla員工,當中有人受輕傷,在現場敷藥後已無礙。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。