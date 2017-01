Oculus共同創辦人寄語年輕人 勿為創業休學（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

第7屆’硅谷高創會’週一在南灣Santa Clara舉行,主講嘉賓 Oculus共同創辦人Jack McCauley接受本台專訪。

Jack McCauley最為人知的就是由他創辦的Oculus公司,主要是設計虛擬耳機,以20億元被Facebook收購。

McCauley 在柏克萊加大畢業,一直擔任工程師,他說很喜歡幫助年輕人,現在許多年輕人嚮往創業,甚至大學文憑都不要,他認為這是錯誤的觀念。

McCauley說:”從我的觀點來看,想要創業最好先有工作經驗,去大公司,矽谷有很多大公司,去公司先磨練,小公司的創投公司也行,就是不要先自己創業,先獲取經驗學些程式,學做生意如何投資,累積籌碼,所以回答你的問題,大學休學是不好的主意,最好還是有大學文憑。”

McCauley在20年前就前往中國,他看到中國在軟硬體方面的發展,他說工程師的水平已經不輸美國,他目前在研發電動車,他週一在論壇上提到智慧型汽車要全面普及,還有很長的時間發展。

McCauley說:”現在一台車要價35,000元,有所有的電子設備,我自己的車就有很多你能夠想像得到的小花樣,現在大家5年就換車,我不知道大家願不願意花大錢去買電腦化的電動車,因為很貴,所以應該要有一些貸款計畫等等。”

一年一度的拉斯維加斯電子消費展CES剛落下帷幕,主題幾乎都是環繞在智能產品,而週一硅谷高創會內容也不例外。

硅谷高創會主辦人雷虹說:”現在從智能汽車到智能家居生活的方方面面,現在很多都在跟互聯網接軌,現在可以說是智慧無處不在,希望給所有觀眾朋友呈現硅谷最前研一些技術,讓大家在峰會上了解硅谷前研技術的面貌。”

週一探討主題還包括人工智能時代新布局,消費時代的智能升級。

