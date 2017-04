By

【KTSF】

美國太空總署(NASA)公佈最新發現,土星的第二個衛星和木星的第二個衛星,具備孕育生命的條件。

直徑500公里的土衛二,表面被冰層覆蓋,裡面有海洋,探測器卡西尼號探測到由土衛二南極裂縫噴出的蒸氣,蘊含大量氫氣、水、冰、甲烷、鹽及其他碳化合物。

太空總署相信,冰層下溫暖海洋與海床岩石的化學作用,形成氫氣,可以為微生物提供能量。

但科學家強調,有關發現只是證明土衛二具備孕育生命的條件。

至於同樣被冰層覆蓋的木衛二同樣具備孕育生命的條件。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。