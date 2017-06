全球逾20億成人和兒童屬過度肥胖（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究指出,全球有超過20億成年人和兒童屬於過度肥胖或者超重,並且因為體重而出現健康問題,可能會成為全球公共衛生危機。

根據新英格蘭醫學叢刊週一刊登的報告,在2015年,全球195個國家和地區,有22億人有超重問題,等於全球人口的30%,當中有6億名成年人和1.5億名兒童,BMI身高體重指標超過30,也即是屬於過度肥胖.

在20個人口最多的國家中,美國有7,940萬名過度肥胖成年人,是全球最多,僅次其後的是中國,過度肥胖的成年人多達5,730萬。

研究發現,從1980年起,在全球73個國家的人口中,過度肥胖症狀上升超過一倍,當中在中國、巴西和印尼等國家,青少年和年輕成年人的過度肥胖率更上升超過兩倍,情況尤其令人擔心,因為這意味著會有更多年輕人成為過度肥胖的成年人,並且出現糖尿病、心臟病或者其他癌症。

在2014年,全球就有大約400萬人死於與超重或者過度肥胖有關的疾病。

