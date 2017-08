奧巴馬引用曼德拉名言發推文 成Twitter最多人讚好推文

By

【KTSF 吳宇斌報導】

維珍尼亞州Charlottesville市的暴力事件引發全國關注,前總統奧巴馬、前國務卿希拉莉,以及前副總統戈爾都有回應,當中奧巴馬在社交網站Twitter所發的推文,引述了已故南非黑人民權領袖曼達拉的名言,在網上大受歡迎。

奧巴馬的推文引用曼德拉的名作”自由之路”中的句子:“無人生而憎恨他人,因為其人的膚色、背景或宗教信仰,人之憎恨必然學來,如果他們能學習憎恨,他們也能被教導去愛,因為愛心比對立更自然進入人心。”

由於引文的字數太多,而分成3條推文,第一條推文連同一張2011年奧巴馬探訪她女兒Sasha在馬里蘭州學校的照片,這條推文至週二晚,已成為史上最多人讚好的推文,取代美國女歌手Ariana Grande在曼徹斯特恐襲之後所發的推文。

截至週三早上,奧巴馬的推文已獲得330萬次讚好。

除了奧巴馬之外,希拉莉及戈爾也分別發推文及聲明,回應Charlottesville市的暴力事件,希拉莉呼籲政治領袖以強烈的言論及行動應對事件,阻止白人至上者在街上散播仇恨,她說大家姑息他們每多一分鐘,美國的價值觀就多消蝕一分。



戈爾就直接敦促特朗普反思三K黨及納粹黨再次冒出頭有何意義,然後再回來,向全國人民作出適當及深心熟慮的聲明。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。