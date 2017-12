By

【KTSF 林佩樺報導】

白宮週四表示,共有880萬美國民眾透過政府健保網站,登記參加明年的奧巴馬健保,幾乎與去年人數不相上下。

特朗普政府多次強調將廢除奧巴馬健保,不過數據顯示,許多民眾仍需要奧巴馬健保,今年開放登記時間明顯較往年短,只有6星期,但登記投保的人數卻不相上下,有880萬人選擇透過政府網站繼續參加奧巴馬健保。

其中佛羅里達州居冠,共有180萬人參加,加州則有52萬人登記。

而有近半數的民眾都是在12月15日報名截止前一個星期趕著投保。

週三在國會兩院通過的新稅法,將從2019年起廢除了可負擔健保法的強制納保規定(Individual Mandate)。

國會預算辦公室估計,將會有1,300萬人因此而不買健保。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。