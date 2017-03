共和黨健保案票數不夠押後表決 特朗普立法遇挫敗

By

聯邦眾議院共和黨領袖押後全院表決健保替代案,這項法案是要廢除奧巴馬健保,原訂週四在眾議院表決,因為不夠票而要押後,可以說對特朗普總統和眾議長賴恩第一場主要立法的挫敗。

特朗普總統週四早上再次跟眾議院保守派團體、反對替代案的自由黨團會面,成員有超過20多人,黨團主席Mark Meadows透露,雙方談不攏。

Meadows說:”我們當然設法談妥,事實上我們的要求很合理,希望有人聽到這些合理要求,最終同意。”

這個強硬保守派團體週四晚繼續與白宮商討,希望得到白宮更多讓步,以爭取30、40張反對票變為贊成票。

屬於茶黨人的自由黨團,在眾議院有40票,在民主黨人大力反對替代案下,自由黨團如果走票,共和黨根本不夠票通過替代案,目前他們仍欠31張票。

自由黨團反對政府補貼保費,要求更大程度的醫療自由市場,不但要求撤回奧巴馬健保法對保險公司的約束,撤回規定保險公司必須提供的服務,還要求讓消費者自己決定買不買醫療保險,要求讓州有更大的健保自決權。

他們認為健保替代案雖然會收縮Medicaid,但仍然會令Medicaid變成福利計劃。

白宮與眾議院共和領袖星期一同意修訂,要Medicaid的受惠者去做工,但就不同意完全停止資助這個為幫助低收入人士而設的公立健保項目。

共和黨內溫和派也擔心,向Medicaid開大刀,會導致他們的選民不滿。

共和黨人內部現正加緊遊說,以便爭取在未來幾天有足夠票表決替代案。

