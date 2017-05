奧巴馬提醒特朗普 不要聘用Flynn

By

奧巴馬政府三名前任官員爆料說,前總統奧巴馬在特普當選總統兩天後,在白宮面對面會談時提醒特朗普,叫他不要聘用Michael Flynn,又說要注意Flynn這個人,指他管理作風有問題以及違抗命令,抨擊他的國安政策以及脾氣不好,所以不適合擔任政府高層職務。奧巴馬又說,有更多合資格人選可以擔當這個重要職位。

白宮今天證實,針對Flynn的聘用,奧巴馬曾經提醒特朗普。但特朗普就反指奧巴馬政府也曾給予Flynn高度的安全審查。

Flynn在2014年擔任國防情報局局長期間,因為不服從上級命令而被奧巴馬革職。Flynn就聲稱是因為他在對付極端伊斯蘭主義問題上,觀點較強硬而不獲奧巴馬政府接納。

特朗普上台,Flynn出任白宮國家安全顧問只有三個星期便辭職,因為他被踢爆在白宮政權移交期間,曾經擅自私下告知俄羅斯駐美大使,說特朗普一上台便會撤銷對俄國的制裁。

消息說,Flynn沒有向副總統彭斯交代此事,令特朗普都不再信任他。

本身與俄國關係密切的Flynn離職後,向聯邦政府補辦對外人員註冊,反映他曾替外國政府做事。

