消息指奧巴馬早已警告特朗普 勿選Flynn任國安顧問

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【KTSF 張麗月報導】

有消息透露，前總統奧巴馬在特朗普未就職總統之前，曾經向他提出警告說，不要聘用Michael Flynn做國家安全顧問，情況是如何呢？

奧巴馬政府3名前任官員爆料說，奧巴馬在特朗普當選總統兩天後，在白宮面對面會談時提醒特朗普，叫他不要聘用Flynn，又說要注意Flynn這個人，指他管理作風有問題以及違抗命令，抨擊他的國安政策，以及脾氣不好，所以不適合擔任政府高層職務。

奧巴馬又說，有更多合資格人選可以擔當這個重要職位。

白宮週一證實，針對Flynn的聘用，奧巴馬曾經提醒特朗普，但特朗普就反指奧巴馬政府也曾給予Flynn高度的安全審查。

Flynn 在2014年擔任國防情報局局長期間，因為不服從上級命令而被奧巴馬革職 ，Flynn就聲稱是因為他在對付極端伊斯蘭主義問題上觀點較強硬，而不見容奧巴馬政府。

特朗普上台，他出任白宮國家安全顧問只有3個星期便辭職，因為他被踢爆在白宮政權移交期間，曾經擅自私下告知俄羅斯駐美大使，說特朗普一上台便會撤銷對俄國的制裁，消息說，Flynn沒有向副總統彭斯交代此事，令特朗普都不再信任他。

本身與俄國關係密切的Flynn，離職後向聯邦政府補辦對外人員註冊，反映他曾替外國政府做事。

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