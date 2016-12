By

【KTSF 張麗月報導】

在夏威夷的奧巴馬總統表示,如果不是受制於憲法,他有信心第3次競選將能打敗特朗普當選總統 。

奧巴馬接受網上廣播訪問時表示,如果他可以再次競選連任,他有信心可以吸引和調動到大多數選民投票支持他。

奧巴馬又說,全國有些民眾認為,他領導國家的方向是正確的,他指出民主黨在大選中失敗,有可能因為大家假設希拉莉一定會贏,所以有人就不去投票。

特朗普就透過慣常使用的方法,發推文表示不同意,並認為是奧巴馬的政績,包括職位調離美國、奧巴馬健保法帶來的麻煩,以及美國仍然受到

伊斯蘭國的威脅等因素,令希拉莉不能勝出,白宮就對此不予置評。

