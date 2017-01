奧巴馬為洩密軍官減刑 惹兩黨議員批評（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

3天後就要離任的奧巴馬總統,週二為一名洩露國家全安機密的犯人減刑,引發兩黨議員的批評。

奧巴馬總統週二下令減少Chelsea Manning的刑期,Manning曾是一名軍隊情報官員,因為把幾千份涉及國家安全的機密文件洩露給爆料網站WikiLeaks而被控罪,他認了罪,在2013年被判刑35年。

當時他的名字是Bradley Manning,後來變性,改為現在的名字。

她目前在堪薩斯州一個全部是男性犯人的監獄服刑,因為獲得減刑,今年5月17日就可以出獄。

減刑並不表示撤消當事人的罪名,如果總統對一名犯人大赦,這名犯人的罪名就會被撤消。

奧巴馬8年任內共對209名犯人減刑,並大赦了64名犯人。

白宮表示,對這273人大赦或減刑,代表美國是一個慈悲為懷的國家,只要你願意改過自新,國家都會給你第二次機會。

兩黨都有議員批評奧巴馬准予Manning 減刑。

阿肯薩州共和黨聯邦參議員Tom Cotton說:”我很驚訝,Manning 認了重罪,她洩露了高度機密情報,危害我們的軍人、外交官、情報官員及在全球幫助我們的盟友的生命。”

新澤西州民主黨聯邦參議員Robert Menendez亦說:”我驚訝總統採取這個行動,我關注對於洩露國家安全文件行為,我們發出了什麼信息。”

更多新聞:

特朗普稱贏了選舉無須公開稅單 公司會續談生意

奧巴馬發表告別演說 點名批評俄羅斯中國(視頻)

報導指俄國掌握對特朗普不利資料 特朗普斥假新聞

司法部長提名人聽證會稱 不怕對抗特朗普

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。