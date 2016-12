奧巴馬政府廢除針對穆斯林的移民出入境登記制度

By

奧巴馬政府週四正式廢除9/11恐襲後實施的移民出入境登記制度,該制度主要記錄來自穆斯林國家的男性移民的出入境記錄,聯邦政府其實自2011年後已沒有再實施這項登記制度,但候任總統特朗普的移民政策顧問曾說要重新執行。

這項制度名叫國安出入境登記計劃,或簡稱NSEERs,是於美國遭受9/11恐襲後一年成立,要求來自中東多國的成年男性和男童在入境美國時向聯邦政府登記,而早已身處美國的這類人士,也要自行向移民當局登記。

除穆斯林國家外,來自北韓的移民也要進行登記,包括留下指紋和照片,如果更改住址,也要向聯邦政府上報。

民權團體一直批評,這項制度是以種族和宗教來區別特定族群。

特朗普在參選時曾揚言要禁止穆斯林入境美國,在柏林市發生聖誕市集攻擊案後,特朗普對記者說:”你們早知道我有何計劃。”

奧巴馬政府在特朗普上任前正式廢除這一登記制度,似是要先發制人,阻止特朗普重推相關政策。

