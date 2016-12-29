奧巴馬驅逐35名俄官員出境 報復俄國干預美國大選

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就俄羅斯涉嫌干預美國大選一事，奧巴馬總統週四採取報復措施，驅逐35名身處美國的俄羅斯官員出境，並關閉俄羅斯在美國境內持有的據點，同時制裁俄羅斯的情報單位兼相關高官。

奧巴馬說，美國所有民眾都應該警惕俄羅斯的舉動，他說從事這類活動是要承擔後果的。

另外，美方也公開了一份報告，當中詳列俄羅斯黑侵的基礎設施，藉此協助電腦專家識別黑客的目標，同時防範未來的黑客攻擊，奧巴馬亦揚言，報復行動會陸續有來，美方稍早並沒排除可能會對俄國實施報復性的攻擊。

俄羅斯總統普田的發言人週四表示，對美方的制裁感到遺憾，同時會考慮作出相應的報復行動。

白宮稍早表示，會在奧巴馬離任前發表一份報告，當中會詳列俄羅斯如何透過黑侵電腦網絡左右美國的大選，俄羅斯一直表示，美方至今仍沒有提出證據，證明俄羅斯與事件有關，最後奧巴馬決定在報告發表前，率先對俄羅斯採取制裁行動。

受制裁的俄羅斯情報組織，包括GRU和FSB，以及美方宣稱曾對GRU提供支援的俄羅斯公司，由民主黨全國委員會聘用的網絡安全公司指出，民主黨的電郵今年被黑客盜取的事件，幕後黑手是Fancy Bear組織，而該組織與GRU有連繫。

FSB是俄羅斯主要的國內和反恐情報機關，於蘇聯解體後成立，當時KGB拆分為FSB和海外情報機關SVR，而GRU則是俄羅斯軍方的情報機關。

這次受制裁的高官包括GRU領導Igor Korobov軍官，以及他3名下屬。

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