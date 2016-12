奧巴馬驅逐35名俄官員出境 報復俄國干預美國大選

By

【KTSF】

就俄羅斯涉嫌干預美國大選一事,奧巴馬總統週四採取報復措施,驅逐35名身處美國的俄羅斯官員出境,並關閉俄羅斯在美國境內持有的據點,同時制裁俄羅斯的情報單位兼相關高官。

奧巴馬說,美國所有民眾都應該警惕俄羅斯的舉動,他說從事這類活動是要承擔後果的。

另外,美方也公開了一份報告,當中詳列俄羅斯黑侵的基礎設施,藉此協助電腦專家識別黑客的目標,同時防範未來的黑客攻擊,奧巴馬亦揚言,報復行動會陸續有來,美方稍早並沒排除可能會對俄國實施報復性的攻擊。

俄羅斯總統普田的發言人週四表示,對美方的制裁感到遺憾,同時會考慮作出相應的報復行動。

白宮稍早表示,會在奧巴馬離任前發表一份報告,當中會詳列俄羅斯如何透過黑侵電腦網絡左右美國的大選,俄羅斯一直表示,美方至今仍沒有提出證據,證明俄羅斯與事件有關,最後奧巴馬決定在報告發表前,率先對俄羅斯採取制裁行動。

受制裁的俄羅斯情報組織,包括GRU和FSB,以及美方宣稱曾對GRU提供支援的俄羅斯公司,由民主黨全國委員會聘用的網絡安全公司指出,民主黨的電郵今年被黑客盜取的事件,幕後黑手是Fancy Bear組織,而該組織與GRU有連繫。

FSB是俄羅斯主要的國內和反恐情報機關,於蘇聯解體後成立,當時KGB拆分為FSB和海外情報機關SVR,而GRU則是俄羅斯軍方的情報機關。

這次受制裁的高官包括GRU領導Igor Korobov軍官,以及他3名下屬。

更多新聞:

特朗普發推文稱美國要擴大核武力量

奧巴馬政府廢除針對穆斯林的移民出入境登記制度

奧巴馬談一中 促特朗普正視外國介入美國大選

白宮指俄總統親自下令黑侵民主黨電郵 俄稱荒謬

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。