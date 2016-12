By

【KTSF 張麗月報導】

今年是日本偷襲珍珠港美軍基地75週年,日本首相安倍晉三到訪檀香山,在奧巴馬總統陪同下,到訪珍珠港事變的遺址,向當年的遇難軍民致哀。

安倍在致詞中,強調追求和平的意願。

安倍說:”我們絕不重演戰爭暴行,這是日本人民莊嚴之誓。”

奧巴馬則說:”美日同盟提醒大家 ,即使最深刻的戰爭創傷,也會讓路於友誼及永久和平。”

日本強調,安倍此行主要是追思而非道歉,這次安倍到訪珍珠港,也是他答謝奧巴馬5月時歷史性訪問廣島。

美日領袖今年互訪對方的二戰遺址,被認為是除了表達和平意願之外,也釋放出此時此刻美日同盟更堅定的信息,以抵禦中國與北韓的軍事威脅。

