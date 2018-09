奧巴馬點名狠批特朗普 卸任後首次

By

前總統奧巴馬週五公開點名駁斥特朗普總統,這是他卸任以來的第一次,對於有官員在紐約時報的言論版發表匿名文章,聲稱白宮內部反抗特朗普,奧巴馬認為,此舉不符合美國民主政制。

奧巴馬週五到伊利諾伊州大學發表演說,針對當前美國社會政治形勢提出他的意見。

他指美國目前處於強烈反衝的狀態,這個狀態並非由特朗普開始,特朗普只是病癥,而不是病因。

他說特朗普只是利用社會多年來對政客的不滿,而趁機煽動起早已根深柢固的恐懼與仇恨。

他指過去長期一來的搞分裂、煽動怨恨及疑心病的政治把戲都很不幸去了共和黨落戶。

奧巴馬說:”每次我們在越發靠近那些理念時,就有某人在某處反推向後,對現狀抗拒,這不是始於特朗普,他是癥狀,不是病因。”

他提到去年Charlottesville市,白人極右勢力與反法西斯陣營發生流血暴力衝突,特朗普作出不分是非黑白的言論,他質問既然美國向來都反歧視,那起來對納粹分子及其支持者,明確說不又有何難?

對於有官員向紐約時報發表匿名文章,揭露白宮人員對特朗普發動抗戰,試圖從內部力阻特朗普推行有破壞力的政策,奧巴馬表示要嚴肅看待,認為此舉不正常,民主不是這樣運行的,不是靠一班不是民選的官員來制衡總統。

他認為這個責任在於國會,對此,他批評共和黨人刻意姑息特朗普,而不敢挺身捍衛美國的建制機構,令民主運行暢順。

他也指出,最威脅美國民主政制的其實不是特朗普,而是大家的麻木冷漠,以及尖酸刻薄,令許多人不去投票。

奧巴馬提醒在座的年輕人,自身有巨大的力量,可以改變事物。

奧巴馬說:”我在此傳達簡單信息,你們必須投票,因為我們的民主就靠你投票。”

他讚揚年輕人起來反對槍械文化,支持管制槍枝,他也讚揚社會冒起反性侵的MeToo運動,對於特朗普誇耀自己的經濟政績,奧巴馬就提醒大家,美國的經濟復甦在他任內,到他卸任時已經接近高峰。

奧巴馬今次到伊利諾伊大學發言,是為迎戰國會中期選舉的民主黨人打氣,特朗普回應說奧巴馬的演說,令他差些睡著。

