奧巴馬卸任後首公開露面 將專注扶持下一代接棒（視頻）

前總統奧巴馬卸任後首次公開露面,向青年談論如何成為新一代的領袖。

奧巴馬在他曾經任教的芝加哥大學一個論壇上,與年輕一代討論廣泛議題提出忠告,當中包括如何成為新一代的領袖、如何管理社交媒體,甚至討論到婚姻問題,但就避免談論當前的政治環境,也沒有點名特朗普。

他提到以前參政的路途,就是作為社區事務的發起人,以及年輕的政治家,在伊利諾伊州尋找公職。

他說唯一最重要他可以做的就是,幫忙下一代的領袖接棒,改變世界。



奧巴馬說:”唯一最重要我可幫忙的就是,為下一代領袖作準備。”

他說當中可能要衝破障礙,達到公民參與以及如何磨合政黨之間的分歧,因此他說離任後,他的焦點將會集中關注與年輕人的公民參與,也希望距離這裡附近以他命名的總統圖書館能夠負起部份使命。

此外,奧巴馬也鼓勵學生多些與不同意見的人傾談,他又認為透過聆聽去深入了解,而不是去作出回應,這個在婚姻中領悟到這道理。

