奧巴馬斥特朗普結束DACA殘忍 不合情理

By

【KTSF】

前總統奧巴馬週二在社交網站Facebook發文,斥責特朗普政府推翻保障年輕無證移民免被遞解出境的DACA計劃,形容特朗普此舉是”殘忍”和”自取其敗”,他敦促國會在通過立法處置這批人士時,應以道德作考量。

奧巴馬稱,推翻這項計劃,對國內一班優秀和卓越的年輕人蒙上陰影。

奧巴馬說:”針對這班年輕人是錯誤的,因為他們根本沒有做錯任何事。”

特朗普政府稱,這項計劃讓年幼時被非法帶到美國的無證移民免被遞解出境,這形同非法”特赦”,特朗普與其支持者,當中包括司法部長Jeff Sessions都稱這項計劃違憲。

DACA在2012年實施以來,讓80萬合資格的年輕無證移民得以在美國合法工作,每兩年更新工作許可證一次。

奧巴馬稱,遞解這些人出境完全不合情理,”他們被趕出美國後,不會降低失業率,或令任何人減稅,或令任何人加薪。”

奧巴馬說:”這是自取其敗,他們想創業、想到實驗室上班、想參軍、想為國家貢獻,這樣做是殘忍的,我們孩子的科學老師或我們友善的鄰居,如果也是夢想者,我們應把他們送到哪裏去?送他們到一個完全不熟悉或已忘記,甚至連語言也不通的國家?”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。