奧巴馬斥特朗普結束DACA殘忍 不合情理

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【KTSF】

前總統奧巴馬週二在社交網站Facebook發文，斥責特朗普政府推翻保障年輕無證移民免被遞解出境的DACA計劃，形容特朗普此舉是”殘忍”和”自取其敗”，他敦促國會在通過立法處置這批人士時，應以道德作考量。

奧巴馬稱，推翻這項計劃，對國內一班優秀和卓越的年輕人蒙上陰影。

奧巴馬說：”針對這班年輕人是錯誤的，因為他們根本沒有做錯任何事。”

特朗普政府稱，這項計劃讓年幼時被非法帶到美國的無證移民免被遞解出境，這形同非法”特赦”，特朗普與其支持者，當中包括司法部長Jeff Sessions都稱這項計劃違憲。

DACA在2012年實施以來，讓80萬合資格的年輕無證移民得以在美國合法工作，每兩年更新工作許可證一次。

奧巴馬稱，遞解這些人出境完全不合情理，”他們被趕出美國後，不會降低失業率，或令任何人減稅，或令任何人加薪。”

奧巴馬說：”這是自取其敗，他們想創業、想到實驗室上班、想參軍、想為國家貢獻，這樣做是殘忍的，我們孩子的科學老師或我們友善的鄰居，如果也是夢想者，我們應把他們送到哪裏去？送他們到一個完全不熟悉或已忘記，甚至連語言也不通的國家？”

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