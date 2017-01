奧巴馬發表告別演說 點名批評俄羅斯中國（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

奧巴馬總統週二回到老家芝加哥,發表告別總統職務的演說,回顧8年來政績,並強調只有民主制度,才能使美國永遠偉大,他並點名批評俄羅斯和中國,暗指這兩個國家欺負周圍的小國家。

奧巴馬表示,如果8年前他對人民說,美國將從經濟衰退中復甦,重振汽車工業,出現有史以來最長時期的就業增長,和古巴恢復正常關係,沒有動用任何武力,就制止了伊朗發展核子武器,殺死了911恐怖襲擊幕後主導,實現同志平等婚姻權利,制定了增加2,000萬人民獲得醫療健保的法律,美國人民也許會說,這些目標似乎過於龐大,但這些正是他在任內達成,也是所有美國人一起完成的。

奧巴馬也談到敏感的種族問題,指儘管種族問題有所改善,但還要繼續努力。

奧巴馬說:”種族問題還在經常分裂社會,我活到這把年紀,看到種族關係比10年、20年、30年前要好,不僅見諸統計數字,也見諸政治光譜中的年青人的態度,但我們仍未達標,還有很多事要做。”

他指出,如果社會貧富懸殊、族裔不平等就會動搖民主,他強調要關注移民以及他們的子女,但也不能忽略受經濟轉型、受科技發展衝擊而失業的工人,他們的生活都和民主息息相關。

奧巴馬說到,10天後的總統交接時,台下一片噓聲,奧巴馬馬上說不要這樣。

奧巴馬說:”10天後全世界將目睹美國民主的標誌,一名自由選舉的總統,把權力和平移交給下一位。”

奧巴馬稱讚第一夫人米雪兒以及兩個女兒瑪麗亞和莎夏,認為第一夫人對國家做了很多貢獻,其實並沒有人要她這樣做,說到動情之處,不禁流下眼淚。

奧巴馬並點名批評俄羅斯和中國,他說”美國的競爭對手,俄羅斯和中國,無法在世界上達到美國這樣的影響力,除非我們放棄我們的理念,使美國成為另一個霸凌周圍弱小國家的大國”。

奧巴馬還說,俄羅斯和中國都沒有美國這樣的影響力,關鍵是美國的價值,美國的民主制度。

奧巴馬說:”我們仍是最富裕、最強大、最受尊敬的國家,美國年輕並有衝勁,多元又開放,擁有無限承受風險及復元的能力,但這個潛力只有民主有用,才能發揮,只有政策反映民意,所有美國人一起,無論政黨或利益歸屬,設立一個大家都非常需要的共同目標才行。”

奧巴馬還說,雖然卸下總統職務,但為民奉獻永遠不會改變,餘生每一天都和美國人民在一起看守著國家。

