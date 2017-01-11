奧巴馬發表告別演說 點名批評俄羅斯中國（視頻）

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【KTSF 劉開平報導】

奧巴馬總統週二回到老家芝加哥，發表告別總統職務的演說，回顧8年來政績，並強調只有民主制度，才能使美國永遠偉大，他並點名批評俄羅斯和中國，暗指這兩個國家欺負周圍的小國家。

奧巴馬表示，如果8年前他對人民說，美國將從經濟衰退中復甦，重振汽車工業，出現有史以來最長時期的就業增長，和古巴恢復正常關係，沒有動用任何武力，就制止了伊朗發展核子武器，殺死了911恐怖襲擊幕後主導，實現同志平等婚姻權利，制定了增加2,000萬人民獲得醫療健保的法律，美國人民也許會說，這些目標似乎過於龐大，但這些正是他在任內達成，也是所有美國人一起完成的。

奧巴馬也談到敏感的種族問題，指儘管種族問題有所改善，但還要繼續努力。

奧巴馬說：”種族問題還在經常分裂社會，我活到這把年紀，看到種族關係比10年、20年、30年前要好，不僅見諸統計數字，也見諸政治光譜中的年青人的態度，但我們仍未達標，還有很多事要做。”

他指出，如果社會貧富懸殊、族裔不平等就會動搖民主，他強調要關注移民以及他們的子女，但也不能忽略受經濟轉型、受科技發展衝擊而失業的工人，他們的生活都和民主息息相關。

奧巴馬說到，10天後的總統交接時，台下一片噓聲，奧巴馬馬上說不要這樣。

奧巴馬說：”10天後全世界將目睹美國民主的標誌，一名自由選舉的總統，把權力和平移交給下一位。”

奧巴馬稱讚第一夫人米雪兒以及兩個女兒瑪麗亞和莎夏，認為第一夫人對國家做了很多貢獻，其實並沒有人要她這樣做，說到動情之處，不禁流下眼淚。

奧巴馬並點名批評俄羅斯和中國，他說”美國的競爭對手，俄羅斯和中國，無法在世界上達到美國這樣的影響力，除非我們放棄我們的理念，使美國成為另一個霸凌周圍弱小國家的大國”。

奧巴馬還說，俄羅斯和中國都沒有美國這樣的影響力，關鍵是美國的價值，美國的民主制度。

奧巴馬說：”我們仍是最富裕、最強大、最受尊敬的國家，美國年輕並有衝勁，多元又開放，擁有無限承受風險及復元的能力，但這個潛力只有民主有用，才能發揮，只有政策反映民意，所有美國人一起，無論政黨或利益歸屬，設立一個大家都非常需要的共同目標才行。”

奧巴馬還說，雖然卸下總統職務，但為民奉獻永遠不會改變，餘生每一天都和美國人民在一起看守著國家。

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