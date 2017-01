奧巴馬任內最後記者會 強調捍衛民主核心價值（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

奧巴馬週三舉行總統任內的最後一場記者會,強調說卸任後會繼續捍衛民主的核心價值。

奧巴馬關注美國的種族問題,指出推行不利選民投票的措施,對民主而言是壞透了的事,就像伸延了奴隸制度及相關法律。

奧巴馬說,今後如果民主的基本原則受到踐踏,他不會沉默。

奧巴馬說:”正常執行的政策,和因某件事或在某個時段,我們的核心價值受到傷害,兩者之間有不同之處,透過某種方式的制度性的歧視,或發生阻礙選民投票,或故意制止不同意見或傳媒,這些都是核心價值受到傷害。”

至今有50多名民主黨聯邦眾議員表示不會出席特朗普的就職典禮,被問到這件事時,奧巴馬說:”我不評論這些事,我會去,米雪兒也會去。”

奧巴馬也談到俄羅斯:”為了美國和世界的利益,我們應該和俄國建立有建設性的關係。”

奧巴馬並建議特朗普要把對俄羅斯的經濟制裁和減少核彈頭的談判分割開來。

他也指出,普亭再次擔任總統後,俄羅斯的反美情緒越來越高漲。

奧巴馬也祝福特朗普,他說:”我為他提供了最好的建議和諮詢,國內和國際議題都有。我還對他說,總統百事纏身,一個人無法做所有事情,許多事要依賴團隊。”

他也忘不了感謝傳媒,稱讚傳媒對民主的貢獻。

奧巴馬說:”(民主)不會發揮效果,如果民眾沒有充份掌握資訊,你們是民眾了解資訊的管道,民眾因此才能了解權力中心。”

