奧克蘭市府公務員發動罷工 要求未來兩年加薪8%（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)市政府與公務員的勞資合約談判沒有結果,接近3,000名公務員週二早上7時開始發動罷工,除了消防與警方之外,市政府大部分服務都暫停,工會表示週三會繼續罷工。

工會表示,發起罷工的主要原因是奧克蘭工會不滿市府的加薪建議,工會要求今明兩年每年加薪4%,但市府認為明年的加薪幅度,要按市府的收益增長比例來計算。

工會發言人表示,提出兩年內加薪8%,是希望趕上其他城市公務員的薪酬水平。

奧克蘭Local 1021工會副主席Renee Sykes說:”奧克蘭公務員的薪酬水平,比其他城市公務員的低,因此不少人選擇去其他地方工作,我們流失了不少員工,而數據顯示,我們的工資比其他市府低於10%。”

奧克蘭市長Libby Schaaf發聲明表示,對工會罷工的決定感到失望,市府將視今次的罷工違法,但她還是希望雙方回到談判桌。

由於勞資雙方未能達成共識,巿府員工自今年6月起便一直沒有僱員合約。

工會在11月已經發動過半日的罷工行動,當時有接近2,000人參加,今次的罷工行動,幾乎全市的文職員工,接近3,000人參加。

參與罷工的Kenney Yin說:”希望可以在工資上,員工的福利會較好一些。”

另一位參與罷工的Nancy Kato說:”經濟造好,市府只建議為員工提高小幅度的加薪,根本不足夠日常生活開支,灣區的生活指數高,如果工資不能跟上物價,根本不能在灣區生活,我想一個公平的合約是,工資能支付日常生活費用。”

罷工行動由週二早7點開始,過百人早上在市府大樓外集會,他們圍著市府不同的出入口,表達訴求。

由於發起罷工的兩個工會,代表了幾乎全市的文職人員,奧克蘭市大部分政府服務週二都要暫停,不過警察和消防部門,以及奧克蘭聯合校區的老師,不受罷工影響。

