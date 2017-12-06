奧克蘭市府公務員發動罷工 要求未來兩年加薪8%（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）市政府與公務員的勞資合約談判沒有結果，接近3,000名公務員週二早上7時開始發動罷工，除了消防與警方之外，市政府大部分服務都暫停，工會表示週三會繼續罷工。

工會表示，發起罷工的主要原因是奧克蘭工會不滿市府的加薪建議，工會要求今明兩年每年加薪4%，但市府認為明年的加薪幅度，要按市府的收益增長比例來計算。

工會發言人表示，提出兩年內加薪8%，是希望趕上其他城市公務員的薪酬水平。

奧克蘭Local 1021工會副主席Renee Sykes說：”奧克蘭公務員的薪酬水平，比其他城市公務員的低，因此不少人選擇去其他地方工作，我們流失了不少員工，而數據顯示，我們的工資比其他市府低於10%。”

奧克蘭市長Libby Schaaf發聲明表示，對工會罷工的決定感到失望，市府將視今次的罷工違法，但她還是希望雙方回到談判桌。

由於勞資雙方未能達成共識，巿府員工自今年6月起便一直沒有僱員合約。

工會在11月已經發動過半日的罷工行動，當時有接近2,000人參加，今次的罷工行動，幾乎全市的文職員工，接近3,000人參加。

參與罷工的Kenney Yin說：”希望可以在工資上，員工的福利會較好一些。”

另一位參與罷工的Nancy Kato說：”經濟造好，市府只建議為員工提高小幅度的加薪，根本不足夠日常生活開支，灣區的生活指數高，如果工資不能跟上物價，根本不能在灣區生活，我想一個公平的合約是，工資能支付日常生活費用。”

罷工行動由週二早7點開始，過百人早上在市府大樓外集會，他們圍著市府不同的出入口，表達訴求。

由於發起罷工的兩個工會，代表了幾乎全市的文職人員，奧克蘭市大部分政府服務週二都要暫停，不過警察和消防部門，以及奧克蘭聯合校區的老師，不受罷工影響。

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