By

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市中心週日清晨發生一宗汽車撞倒人後不顧而去的案件,傷者傷重不治。

警方表示,案件發生在週日凌晨2點24分,位於14街400號,一名60多歲的婦人在過馬路時,被一輛黑色的四門轎車撞倒。

女婦人頭部嚴重受傷,送院後證實不治。

警方懷疑案件與超速有關,呼籲有線索民眾請與警方聯絡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。