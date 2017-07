By

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)上週五光天化日下發生搶劫和企圖綁架案。

警方表示,事發於上週五早上約11點,東奧克蘭62街與Harmon街交界。

3名疑犯用一支銀色手槍及一把小刀威脅一名女人,並搶走她的錢包及珠寶首飾,錢包內有現金及身份證件,其間疑犯更試圖綁架受害人。

警方透露,受害人沒有受傷,疑犯仍然在逃。

另外,週日凌晨3點多,在奧克蘭市中心發生暴力搶劫案,在Telegraph街1700號路段近Fox劇院,一個疑犯襲擊一名女人,並搶走對方財物、手機,受害人眼部瘀青,疑犯仍然在逃。

