【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運又發生搶劫案,一個年輕賊人在車廂裡搶走一名女乘客的手機。

警方表示,上週六下午4點左右,賊人在東灣奧克蘭市(屋崙)Coliseum站或Fruitvale站上車後,坐在一個女乘客旁邊,當列車抵達West Oakland站時,匪徒搶走女事主的iPhone手機,然後跑出車廂.

女事主追著匪徒想奪回手機,結果被匪徒推倒在地上。

警方表示,賊人是一名18到19歲的非洲裔男子,犯案時穿深色衣服,賊人仍然在逃。

