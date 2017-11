奧克蘭展開5年修路計劃 購新機器增聘人手（視頻）

By

東灣奧克蘭市(屋崙)將會投入更多資金,購買新的機器以及增聘人手,重鋪市內日久失修的道路,新的機器是怎樣的?

新購置的機器叫做銑床(milling machine),重4萬7千磅、8呎高,全長30呎,它主要任務是磨碎和鏟走鋪在道路路面已經損壞的瀝青,方便工人重鋪新的瀝青。

奧克蘭市長Libby Schaff說:”這部機器讓我們可以對付裂開、碎裂了的道路,使奧克蘭居民感到頭痛,導致汽車車軸損壞的問題。”

奧克蘭市內有許多道路日久失修,奧克蘭市政府展開5年修路計劃,列出最需要重鋪的道路。

市長Schaaf表示,因為奧克蘭選民通過了KK提案,加州又通過SB1,增加汽油稅的法案,使地方政府有錢,加快改善道路問題。

奧克蘭市府表示,除了購買新機器之外,市府明年第一季度將會聘請20人,投入重鋪道路的工程,不用單依賴承包商,而由市府直接請人修理路面,價錢也會較便宜。

市長Schaaf表示,預計需時5年的修路計劃,在未來兩年可望完成。

