奧克蘭展開5年修路計劃 購新機器增聘人手（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭市（屋崙）將會投入更多資金，購買新的機器以及增聘人手，重鋪市內日久失修的道路，新的機器是怎樣的？

新購置的機器叫做銑床（milling machine），重4萬7千磅、8呎高，全長30呎，它主要任務是磨碎和鏟走鋪在道路路面已經損壞的瀝青，方便工人重鋪新的瀝青。

奧克蘭市長Libby Schaff說：”這部機器讓我們可以對付裂開、碎裂了的道路，使奧克蘭居民感到頭痛，導致汽車車軸損壞的問題。”

奧克蘭市內有許多道路日久失修，奧克蘭市政府展開5年修路計劃，列出最需要重鋪的道路。

市長Schaaf表示，因為奧克蘭選民通過了KK提案，加州又通過SB1，增加汽油稅的法案，使地方政府有錢，加快改善道路問題。

奧克蘭市府表示，除了購買新機器之外，市府明年第一季度將會聘請20人，投入重鋪道路的工程，不用單依賴承包商，而由市府直接請人修理路面，價錢也會較便宜。

市長Schaaf表示，預計需時5年的修路計劃，在未來兩年可望完成。

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