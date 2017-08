By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)一間高中,被發現食水鉛含量超標。

奧克蘭聯合校區表示,經檢查後,發現位於西奧克蘭的McClymonds高中,部分食水含鉛量超標,是因為飲水機廚房水龍頭及足球場更衣室內的浴室花灑頭有問題,因此已更換飲水機及廚房水龍頭,亦將會更換更衣室的花灑頭。

另外,當局亦發現學校的老舊水管令水質變得混濁,校區表示計劃更換整個水管系統,過程可能將需要超過一年,耗資約200萬元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。