【KTSF 陶璟樂報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府職工工潮在州府代表週一介入調解後,職工週二將會復工,勞資雙方就合約條款會繼續談判。

參與罷工的市府職工,週一繼續在市府外集會,隨著市長Libby Schaaf在上週五宣布談判陷入僵局,州府第三方中立調解員在週一加入,為勞資雙方展開正式調解。

罷工將會在週二暫停,4,000名奧克蘭市府員工將會返回工作崗位,而談判將會繼續。

截止目前,工會一直爭取在合約兩年,每年加薪4%,但資方上週五提出聲稱最後和最好的方案,只願意在首年加4%,次年就只承諾加1%,再視乎市府收益再加1%。

