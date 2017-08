By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一晚再有施工中的地盤發生火警,火勢波及隔離一幢住屋。

當局是於晚上10時40分接獲火警舉報,地點在57街2000號路段。

消防員花了近一小時將火勢撲熄,地盤內正在興建的一幢建築物已完全燒毀。

火警中無人受傷,起火原因仍在調查中。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。