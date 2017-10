By

【KTSF】

東灣奧克蘭市週二先後發生兩宗利刀傷人案,兩人受傷。

第一宗案件於早上8時52分發生,地點在29街400號路段,一名女子被人用刀刺傷,需要送院治療,涉嫌傷人的疑犯已被捕。

至晚上7時半左右,另一人在71大街900號路段被人用刀刺傷,需要送院治療,兩名涉案疑犯仍然在逃。

