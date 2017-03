奧克蘭華裔漢被打致死 兩非裔青年被控謀殺（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

兩名年青非洲裔男涉嫌在西奧克蘭的Lowell公園打死一名中年華裔男子,警方上星期拘捕了兩個涉案男子,他們被控謀殺重罪。

警方表示,涉案兩名男子分別是19和18歲的Jabari Jones和Breshawn Clark,他們涉嫌在上星期三清晨,在Lowell公園將55歲華裔男子Philip Fai Low當場毆打致死,兩人將面臨謀殺控罪。

有目擊者指見到,Jones多次拳打和用腳踩Fai Low,Clark又從Low身上搶走1.14元,兩人期間更一度將Low放入一個手推車,將他推落水灘。

奧克蘭警局發言人Marco Marquez:”本案很可怕 襲擊時間很長,由清晨至早上,疑犯甚至一度離開現場,然後返回繼續打人。”

在早上8時,一名小學生在路上發現Low的屍體,於是報警。

警方之後將兩名涉案人拘捕,暫時未透露犯案動機。

本台聯絡過死者的親戚,他們都說 Low是很好的人。

