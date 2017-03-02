奧克蘭華裔漢被打致死 兩非裔青年被控謀殺（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

兩名年青非洲裔男涉嫌在西奧克蘭的Lowell公園打死一名中年華裔男子，警方上星期拘捕了兩個涉案男子，他們被控謀殺重罪。

警方表示，涉案兩名男子分別是19和18歲的Jabari Jones和Breshawn Clark，他們涉嫌在上星期三清晨，在Lowell公園將55歲華裔男子Philip Fai Low當場毆打致死，兩人將面臨謀殺控罪。

有目擊者指見到，Jones多次拳打和用腳踩Fai Low，Clark又從Low身上搶走1.14元，兩人期間更一度將Low放入一個手推車，將他推落水灘。

奧克蘭警局發言人Marco Marquez：”本案很可怕 襲擊時間很長，由清晨至早上，疑犯甚至一度離開現場，然後返回繼續打人。”

在早上8時，一名小學生在路上發現Low的屍體，於是報警。

警方之後將兩名涉案人拘捕，暫時未透露犯案動機。

本台聯絡過死者的親戚，他們都說 Low是很好的人。

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