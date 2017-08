By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週三晚發生致命車禍,兩名分別只有11歲和6歲的幼童在車禍中喪命。

事故於晚上8時半左右發生,地點在International大道夾55大街。

一輛Chrysler 300汽車當時在Internation大道西行,與正在東行、準備轉入北行55大街的一輛Chevrolet HHR汽車相撞。

兩車共有5人要送院治療,當中兩名幼童送院後不治。

兩名司機和另一名乘客傷勢穩定,他們全部居住在奧克蘭市。

警方相信車禍不涉及醉酒駕駛,車禍仍在調查中。

