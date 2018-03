By

東灣奧克蘭市(屋崙)週二下午發生暴力街頭劫案,涉及多達20名賊匪,目前尚未有人被捕。

警方稱,案件涉及3名受害人,至少一人受傷。

事發於下午4時40分左右,地點在San Leandro街6500號路段,受害人報稱被搶去現金,並遭賊匪使用武器襲擊。

另外在週二傍晚,一名男子在奧克蘭市中槍受傷,已送院救治,目前情況穩定。

案發於傍晚7時26分左右,地點在Chester街800號路段,案件涉及3名賊匪,是一宗企圖行劫案。

