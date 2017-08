By

一名少年週一晚被指在駛經東灣奧克蘭市的一列灣區捷運(BART)列車上,搶走一名受害人的手提電話,已被警方拘捕。

事發於晚上7時左右,受害人在Rockridge站登上捷運列車,這時一名少年搶走他手上的手提電話,與另外兩名少年奔跑出列車外。

受害人立即尾隨少年,但其中一人被指把手伸進腰間,示意有槍,受害人見狀沒有再尾隨,看著3人逃離車站。

警方接報到場後,很快發現兩名疑犯,立即將他們扣查,其中一人被認出是偷手提電話的人。

該名疑犯稍後向警方透露手提電話的下落,原來他在奔逃時把手提電話丟棄,目前手提電話已物歸原主。

其中一名疑犯涉嫌打劫和拒捕,已送往少年拘留所扣查。

另一名少年已送返舊金山的中途宿舍,原來他是從中途宿舍偷走。

