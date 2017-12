By

【KTSF】

根據郵政局調查員的消息,上週六下午在東灣奧克蘭市(屋崙)的一個郵件收集箱內,發現一個可疑物件。

上週六下午3時,一名郵遞員在奧克蘭市Stanford大道和San Pablo大道交界的藍色大郵件收集箱內,發現該可疑物件。

阿拉米達(Alameda)縣警接報派出防爆小組到場,警方表示,該物件的確可疑,並在現場將其安全處理。

當局表示,該可疑物件已經寄去在華盛頓特區附近的郵政局犯罪實驗室進行檢驗。

