【KTSF 劉瑩報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)警方發布圖片,尋找一名在上月涉嫌持械槍劫商戶的疑犯。

據警方消息指,事發在上月21日早上11點13分,一名男子進入Lakeshore Ave 3200號路段的一間商戶,用槍指向店員。

當店員大聲呼叫之後,疑犯落荒而逃。

警方表示,疑犯為年約25歲的非洲裔男子,身高5呎7吋,體重200磅,案發時身穿深藍色外套,灰色有紅白條紋的毛衣,淺藍色牛仔褲和白色網球鞋。

任何人如有線索,請和奧克蘭警方聯繫,電話:(510) 777-8572,線索一經採納,有機會獲得2,500美元賞金。

