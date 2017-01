By

東灣奧克蘭市(屋崙)週五晨約4點發生一宗3級火警,火警地點位於Harrison街3800號地段,接近Piedmont市。

火警中有兩人吸入濃煙不適,可是無人需要送院。

消防隊長表示,火勢猛烈,可是消防員很快控制火勢。

火警現場為一幢樓高4層的住宅大廈,大火導致14人無家可歸,部分住宅窗戶同牆壁被燒毀。

樓宇有12住戶,大火殃及其中6戶房間,但當局指,大火並未危及建築安全。

當局初步懷疑起火原因是一樓的一條電熱毯發熱所引致,當局仍在調查起火原因。

