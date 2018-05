By

【KTSF 黃恩光報導】

本台兩年前報導過,東灣奧克蘭(屋崙)華埠一座散房大廈的居民,控告大廈新業主企圖營造一個差劣的生活環境,以逼遷租客,現在住客與業主達成庭外和解。

位於奧克蘭華埠8街的這座散房單位大廈,2015年由新業主接手後,業主隨即把多個洗手間及廚房拆走,多個住戶共用一個廚房及3個浴室。

幫助住客的奧克蘭市政府與亞洲法律聯會指出,業主這樣做是為了逼遷住客,想把單位租給有錢的租客。

法律訴訟期間,法庭曾下令業主必須修整洗手間和廚房給住客使用,現在14名住客與業主和物業管理公司達成庭外和解,業主同意付出100萬元,給奧克蘭市府和租客,法庭也發出永久禁止令,保障住客不再受到惡劣對待。

