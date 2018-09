By

【KTSF】

東奧克蘭(東屋崙)週日凌晨,有人進行非法飆車活動,警方指,有人向到場的警員投擲雜物,現場傳出多下槍聲,兩名警員受傷,拖走近百輛汽車。

奧克蘭警方週日凌晨一時多在社交網站上宣布,有人在東奧克蘭一帶進行非法飆車活動,而且規模非常大。

警方到場後,有飆車活動的參加者向警員投擲石頭及水瓶,更有人開槍,警方聽到多下槍聲。

調查期間,多個地區的交通受阻,不過警方並無準確說明民眾在哪裡飆車。

凌晨大約兩時半,警方只公布在42街及880高速公路附近一帶拖走85輛汽車,並向參加者開罰單,兩人被捕,另有兩名警員受傷。

不過警方無透露他們的傷勢如何,警方在大約清晨5時結束行動。

