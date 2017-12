奧克蘭校委會不理師生反對 削校區預算900萬元

By

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區教育委員會,週三晚大比數表決通過裁減約900萬元預算,在會議前,有團體組織老師、家長與學生遊行集會到會場表達不滿,但改變不了削減經費。

校區總監指,其中有大約520萬元是裁減中心辦公室的預算,以及減少合約,其餘的380萬元則是裁減87間學校的經費預算,不過教師數目不會削減,但支援服務、合約員工以及供應品就會在衝擊之列。

現時未確實知道那些職位會被刪除,裁員會在明年3月實施。

週三晚出席教委會會議的人坐滿了整個禮堂,但終於都無法阻擋削減預算的決定,官員聲稱這個措施可以避免校區由州政府接管。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說:”如果州政府接管的話,可能會有非常苛刻的削減,而州的削減也許不會有公眾咨訊,也沒有校區總監,沒有主任,而且可能會馬上關閉學校。”

校區發言人表示,原本計劃裁減1,500萬,但因為校區將繼續支持新生輔助項目,以及非洲裔男青年輔助項目,所以將數目修改至900萬。

