奧克蘭校委會不理師生反對 削校區預算900萬元

By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區教育委員會，週三晚大比數表決通過裁減約900萬元預算，在會議前，有團體組織老師、家長與學生遊行集會到會場表達不滿，但改變不了削減經費。

校區總監指，其中有大約520萬元是裁減中心辦公室的預算，以及減少合約，其餘的380萬元則是裁減87間學校的經費預算，不過教師數目不會削減，但支援服務、合約員工以及供應品就會在衝擊之列。

現時未確實知道那些職位會被刪除，裁員會在明年3月實施。

週三晚出席教委會會議的人坐滿了整個禮堂，但終於都無法阻擋削減預算的決定，官員聲稱這個措施可以避免校區由州政府接管。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說：”如果州政府接管的話，可能會有非常苛刻的削減，而州的削減也許不會有公眾咨訊，也沒有校區總監，沒有主任，而且可能會馬上關閉學校。”

校區發言人表示，原本計劃裁減1,500萬，但因為校區將繼續支持新生輔助項目，以及非洲裔男青年輔助項目，所以將數目修改至900萬。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。