奧克蘭警局陷召妓醜聞 市府建議付百萬和解訴訟

By

【KTSF 古琳嘉報導】

曾經震驚社區的奧克蘭警員召妓醜聞案,週四有新的發展,奧克蘭市府律師建議,奧克蘭支付將近100萬元,與案中關鍵人物,也就是當時的未成年妓女,就有關的民事訴訟案和解。

目前19歲的Jasmine Abuslin,也是當時化名為Celeste Guap的妓女,在2016年9月控告奧克蘭市政府,並索賠6,600萬元,她指控奧克蘭多名警員

違反她的民權,對她剝削並加害她。

在奧克蘭市議會本週二的會議上,市府律師 Barbara Parker建議,奧克蘭市府以989,000元與她達成和解。

這位少女曾公開承認與超過23名東灣警員發生性行為,至於在刑事方面,目前有4名奧克蘭現任和前任警員,因為向當時未成年的她提供警方掃黃資訊,以換取她的免費性服務,而遭到刑事起訴。

更多新聞:

東灣女子乘捷運被非禮 警緝非裔男子(視頻)

奧克蘭男童生日當天帶狗散步 被流彈擊中受傷

賊匪光天化日下潛入舊金山民宅 搶錢後逃脫(視頻)

聖荷西漢駕車與警方追逐 公路棄車奔逃被Prius撞斃

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。