奧克蘭警局陷召妓醜聞 市府建議付百萬和解訴訟

【KTSF 古琳嘉報導】
曾經震驚社區的奧克蘭警員召妓醜聞案，週四有新的發展，奧克蘭市府律師建議，奧克蘭支付將近100萬元，與案中關鍵人物，也就是當時的未成年妓女，就有關的民事訴訟案和解。
目前19歲的Jasmine Abuslin，也是當時化名為Celeste Guap的妓女，在2016年9月控告奧克蘭市政府，並索賠6,600萬元，她指控奧克蘭多名警員
違反她的民權，對她剝削並加害她。
在奧克蘭市議會本週二的會議上，市府律師 Barbara Parker建議，奧克蘭市府以989,000元與她達成和解。
這位少女曾公開承認與超過23名東灣警員發生性行為，至於在刑事方面，目前有4名奧克蘭現任和前任警員，因為向當時未成年的她提供警方掃黃資訊，以換取她的免費性服務，而遭到刑事起訴。
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