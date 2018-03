By

東灣奧克蘭市(屋崙)MacArthur捷運站附近週日晚發生涉及警員開槍的槍擊案,警方週一早上確認,事件造成一人死亡。

根據警方消息,奧克蘭市消防員在傍晚6時17分接報,指在第40街900號路段,有一名可疑男子。

消防員到場後,發現該名男子持有槍械,於是報警請求支援。

隨後便衣警員到場,見到該名男子手持一支手槍,於是警員開始向該名男子給予口頭命令,但該名男子沒有遵從命令,於是警員向該名男子開槍。

之後警員嘗試對其進行現場救治,但男子最後傷重死亡,警方在現場亦搜到一支手槍。

警方表示,該名男子為白人男性,但暫時無公開其身份,案件仍在調查中。

